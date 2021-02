Pescara, parla Oddo: "Nessun contatto per un ritorno. Mi aspettavo altro"

Massimo Oddo, ex allenatore del Pescara, è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Il tecnico, artefice dell’ultima promozione in Serie A, nel 2016, con il Delfino, ha parlato del derby-scudetto che andrà in scena a San Siro tra Milan e Inter e, naturalmente, si è parlato della sua ultima esperienza abruzzese. Dopo l’esonero di Roberto Breda circolò una voce su un suo possibile ritorno sulla panchina abruzzese. Ecco le sue parole:

“Non sono stato contattato. Ci sono stati problemi iniziali, si è partiti col piede sbagliato, il mercato è stato strano perché il Pescara ha finito per ultimo il campionato. Mi aspettavo tutt’altro progetto. Non è andata come avevo in testa.”