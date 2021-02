Giro d'Italia, l'Abruzzo si veste di rosa

Sono state svelate le tappe della 104° edizione del Giro d’Italia. Il 2021 sarà un anno ricco di ricorrenze: dalle ricorrenze dell’Unità d’Italia ai 700 anni dalla scomparsa di Dante passando al 90° compleanno della maglia Rosa. Il Giro d’Italia inizierà l’8 maggio e terminerà il 30 maggio. Si partirà da Torino, la prima città che divenne, dal 1861 al 864, Capitale d’Italia. La prima frazione sarà di 9 chilometri per le vie della città piemontese. La seconda tappa partirà da Stupinigi (provincia di Torino) per poi arrivare fino a Novara, per un totale di 173 chilometri, mentre la terza partirà da Biella e terminerà a Canale e saranno ben 187 chilometri. Primo arrivo in salita, nella quarta tappa, a Sestola con partenza da Piacenza. La parola ai velocisti nella Modena – Cattolica di mercoledì 12 maggio. Queste le parole Guido Quintino, assessore allo Sport della Regione Abruzzo che ha parlato della tappa nella nostra Regione:

“In Abruzzo in quattro città: Notaresco, Castel di Sangro, Rocca di Cambio (Campo Felice) e L'Aquila. Una bellissima giornata, una grande soddisfazione per tutta la nostra Regione: l’Abruzzo si veste di rosa, da protagonista. La partecipazione di quattro città d'Abruzzo al Giro è una eccezionale risposta che la Regione ha dato al suo territorio. L'Abruzzo è una Regione che si misura con i grandi eventi, con il coraggio di chi non si ferma di fronte alle difficoltà, pur mantenendo alto il livello di sicurezza richiesto dalle prescrizioni anti-Covid. I nostri territori tornano protagonisti dell'evento di ciclismo più importante della Nazione con il sostegno e la condivisione del progetto del “Giro d'Italia Abruzzo” da parte della Regione."

La prima tappa abruzzese prevista per il 14 maggio, la 7^ del Giro, partirà dal borgo medievale di Notaresco alla volta di Termoli per 178 km di lunghezza. Una tappa interessante per i velocisti. La 9^ tappa, il 16 maggio, si svolgerà completamente in Abruzzo, per 160 km, con partenza da Castel di Sangro e arrivo a Rocca di Cambio - Campo Felice. Un percorso all’interno delle meraviglie dei Parchi, arricchito da tre Gran Premi della montagna, prima dell'ascesa finale per un 1,3 km sullo sterrato della stazione sciistica di Campo Felice, con l'arrivo sulla pista dello Scorpione. Questa tappa totalizza 3.500 metri complessivi di dislivello. La 10^ tappa del Giro partirà dall'Aquila in direzione Foligno, per la frazione più corta di questa edizione con un percorso di 140 km. Il capoluogo torna a ospitare la carovana rosa nello stesso giorno, il 17 maggio, in cui nel 2019 accolse l'arrivo del Giro d'Italia. L'Abruzzo torna a tingersi di rosa come augurio per il superamento del difficile momento sanitario, grazie all'impegno congiunto delle amministrazioni locali, con il coraggio dei sindaci, e il deciso sostegno della Regione Abruzzo alla complessa macchina organizzativa."