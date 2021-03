Il Castelnuovo Vomano Calcio omaggia le donne in occasione dell'8 marzo

Bella iniziativa del Castelnuovo Vomano Calcio, attraverso la sua sezione Castelnuovo Vomano Calcio Sociale, in occasione della gara disputata e vinta domenica 7 marzo 2021 sul terreno dell'Agnonese e della Giornata Internazionale della Donna.

La società ha voluto rendere omaggio a tutte le donne e contribuire a richiamare l'attenzione sulle tante e troppe violenze di ogni tipo perpetrate su di esse, con la squadra che ha fatto il suo ingresso in campo indossando una tshirt celebrativa con su stampata la frase di una canzone di Ermal Meta inerente alla questione. L'augurio che anche oggi, come ieri, vogliamo loro rivolgere, non vuole essere un rito di circostanza, ma un augurio ben preciso, affinché ogni donna possa, ogni singolo giorno, essere ciò che desidera, fare ciò che ama, vivere ed essere se stessa, senza dover sottostare a paure e giochi psicologici che non le permettano di vivere ogni singolo istante nel modo in cui crede. Le donne più di tutte, hanno lottato e continuano a lottare, per ottenere diritti che, seppur forse per molti scontati, per loro non lo sono affatto.

Nei prossimi giorni, con modalità che saranno a breve comunicate, le magliette firmate da tutti i componenti della squadra verranno vendute tramite un'asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.