Pescara Basket, esordio interno contro il Pisaurum Pesaro

Il Pisaurum Pesaro è una delle formazioni dalla più lunga militanza nel campionato di Serie C Gold, piazzandosi sempre stabilmente nelle zone medio alte della graduatoria. La scorsa stagione, al momento dello stop, la compagine pesarese era in piena zona play off, occupando la sesta posizione in coabitazione con il Magic Basket Chieti, a quota venti punti, frutto di dieci vittorie e nove sconfitte ottenute alla media di 62,3 punti realizzati ed appena 60,5 subiti che ne facevano una delle difese meno perforate del torneo.

In panchina siede per la terza stagione consecutiva coach Maurizio Surico, che guiderà un roster esperto ed abbastanza collaudato per la categoria, facendo leva sullo zoccolo duro composto dal capitano Davide Vichi, lungo autore di 7,5 punti e 7,1 rimbalzi di media la scorsa stagione, dalle ali forti Federico Giunta (11,9 punti e 11,4 rimbalzi) e Giuseppe Iannelli (6,6 punti e 4,5 rimbalzi), che militano con la casacca pesarese già da diverse stagioni.

Dal mercato estivo sono arrivati gli esterni Pietro Giovanardi, classe 1999 proveniente dal Bellaria Basket in C Silver dove la scorsa stagione ha viaggiato a 13,4 punti di media, Boris Jovanovic, un cavallo di ritorno, l'esperto ex Giulianova Mattia Cardellini, 7,6 punti e 2,5 assist a partita in riva all'adriatico, ed il classe 1996 Riccardo Fornaciari, reduce da una buona stagione in C Silver con la Santarcangiolese Basket producendo 12,8 punti ad uscita.

Inoltre, come rinforzo dell'ultimissima ora, c'è stato il ritorno della guardia Giona Sinatra, che in estate aveva firmato in C Silver con il Loreto Pesaro prima che quest'ultima rinunciasse a disputare il campionato.

Coach Vanoncini:

"Questa è una partita che esula dagli avversari, pur essendo il Pisaurum avversario ostico, difficile da affrontare e soprattutto esperto di questo campionato. E' l'esordio stagionale e si torna a giocare una partita ufficiale dopo oltre un anno ed il carico emotivo è mostruoso di suo, con tutte le incognite del caso." "C'è una voglia di far bene debordante – prosegue il tecnico biancazzurro – ma dovremo essere abili a canalizzarla in energia positiva, senza farci prendere da frenesia e voglia di strafare dopo il lungo periodo di stop." "E' il primo passo, quindi il più importante, per la rinascita – conclude Vanoncini – siamo carichi e felici di poter finalmente tornare in campo!"

Palla a due al Pala Aterno Gas & Power domenica 14 Marzo alle ore 18.00, agli ordini dei signori Marianetti di San Giovanni Teatino (CH) e Martini di Mosciano Sant'Angelo (TE).

La partita si disputerà ad occhi chiusi.