Un pareggio che sa di rimpianto: Pordenone-Pescara 0-0

Allo stadio Tehil di Lignano Sabbiadoro il Pescara pareggia 0-0 contro il Pordenone di Tesser. Un pareggio che sa di tanti rimpianti per la squadra di Gianluca Grassadonia, che nella ripresa crea tante occasioni colpendo due volte la traversa, prima con Maistro poi con Galano e ci si mette anche il portiere Perisan a negare il gol ai biancazzurri su Guth e ancora Galano. Martedì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale, all’Adriatico arriverà l’Ascoli dell’ex Sottil, l’allenatore che salvò i biancazzurri nel play-out contro il Perugia di Oddo.

LA PARTITA: Tesser schiera il 4-3-1-2 con Perisan tra i pali, Vogliacco e Chrzanowski terzini con Camporese e Barison a completare il reparto arretrato, a centrocampo Magnino, Misuraca e Scavone alle spalle di Mallamo trequartista, la coppia d’attacco è composta da Morria e Ciurria. Grassadonia cambia modulo passando dal 3-5-2 al 4-3-3 con Drudi assente causa squalifica schiera Fiorillo in porta, Bellanova e Mascinagelo terzini con Guth affiancato da Scognamiglio, centrocampo di esperienza composto da Valdifiori, Rigoni e Dessena con il tridente d’attacco composto da Odgaard, Galano e Maistro. Arbitra Sacchi della sezione di Macerata. Dopo 3’ di gioco il Pordenone si rende subito pericoloso: Ciurria mette in mezzo, sbaglia il rinvio Rigoni: Mallamo controlla ma, da due passi, calcia incredibilmente alto. Quattro minuti dopo corner per i neroverdi: cross di Ciurria, colpo di testa di Scavone con la conclusione che termina fuori.

All’11’ Mogliacco viene ammonito dall’arbitro dopo aver commesso un fallo ai danni di Maistro. Al 14’ altra chance per il Pordenone: Ciurria si accentra e conclude con il sinistro con la palla che colpisce la traversa. Al 21’ Tesser deve optare per un cambio: fuori Vogliacco causa infortunio dentro Zammarini. Al 25’ altra occasione per i friulani, ancora su corner, con Barison che colpisce di testa ma la sua conclusione termina fuori. Al 29’ altro cambio forzato per Tesser: dentro Musiolik al posto di Morra.

Al 36’ arriva la prima occasione per il Pescara con Odgaard che calcia dalla distanza ma Perisan para centralmente senza problemi. Al 45’ il Pordenone va vicino al vantaggio: palla di Mallamo per Musiolik che calcia di prima intenzione ma colpisce l’esterno della rete. Primo tempo termina 0-0 con i padroni di casa che si sono resi molto pericolosi ed un Pescara che fatica ad arrivare nella metà campo avversaria.

Nella ripresa Tesser usufruisce del terzo cambio: dentro Stefani per Barison. Al 50’ ghiotta occasione per il Delfino: conclusione a giro di Maistro che colpisce la traversa, Perisan é battuto ma la palla colpisce il montante della porta. Due minuti dopo il Pordenone si rende pericoloso, sempre su calcio d’angolo con Scavone ma Guth riesce a deviarla in corner. Al 58’ Grassadonia opta per due cambi: dentro Machin e Busellato per Rigoni e Valdifiori. Al 64’ Mallamo calcia un sinsitro potente, Fiorillo non trattiene ma Bellanova calcia via. Al 67’ altri due cambi per i biancazzurri: fuori Odgaard e Maistro dentro Ceter e Capone. Al 7’ il Pescara colpisce la seconda traversa, questa volta con Galano, ma sulla respinta Ceter travolge Perisan. Al 75’ Tesser conclude i cambi: dentro Rossetti e Biondi per Scavone e Mallamo. All’82’ grande occasione per gli ospiti: Galano batte il corner, deviazione in area con la palla che finisce tra i piedi di Guth, il difensore calcia in porta ma Perisan è bravissimo a respingere la conclusione avversaria. Otto minuti dopo ci prova anche Capone che rientra e calcia ma Perisan blocca. Al 90’ che chance per Galano: Masciangelo crossa in area, Perisan non trattiene con l’attaccante foggiano che si ritrova il pallone e calcia ma non conclude bene. Dopo 3 minuti di recupero Sacchi fischia tre volte. Il Pescara aggancia l’Ascoli a 23 punti e martedì ci sarà lo scontro diretto, il Pordenone torna a far punti dopo 4 k.o. consecutivi.

TABELLINO

PORDENONE-PESCARA 0-0

MARCATORI:

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco (21’Zammarini), Camporese, Barison (46’ Stefani), Chrzanowski; Magnino, Misuraca, Scavone (75’ Rossetti); Mallamo (75’Biondi); Morra (29’ Musiolik), Ciurria; All. Tesser

PESCARA (4-3-3); Fiorillo; Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Rigoni (58’Machin), Valdifiori (59’Busellato), Dessena; Maistro (67’Capone), Odgaard (67’ Ceter), Galano; All. Grassadonia

AMMONITI: Vogliacco (PO), Misuraca (PO), Rigoni (PE), Bellanova (PE), Biondi (PO), Zammarini (PO)

ESPULSI:

ARBITRO: Sacchi della sezione di Macerata