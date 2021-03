Pescara, fermata una signora mentre spacciava eroina e cocaina

Ieri sera, due agenti della P.M. in borghese, hanno fatto irruzione in un appartamento in via Caduti per Servizio, che da giorni tenevano sotto controllo, fermando una signora colta in flagrante mentre spacciava eroina e cocaina e denunciando il figlio presente nello stesso. All'interno dell'appartamento gli agenti hanno sequestrato eroina, cocaina e tremilasettecento euro in banconote. Questa mattina il Giudice ha convalidato l'arresto della signora. Bravi gli agenti della P.M., impegnati nella nostra città anche in attività di Ordine e Sicurezza Pubblica.