Confcooperative scrive a Quaresimale e Verì: “Subito i vaccini Ai lavoratori delle cooperative impegnate nei servizi pubblici essenziali”

Subito i vaccini ai lavoratori delle cooperative sociali impegnati in tutti i servizi di welfare territoriale. È quanto chiede Ida Guetti, presidente Federsolidarietà Confcooperative Abruzzo, in una lettera inviata a Pietro Quaresimale, assessore regionale alle Politiche sociali, e Nicoletta Verì, assessore regionale alla Sanità.

“Sollecitiamo la vostra attenzione – si legge nella lettera - sulla necessità di inserire tra le categorie prioritarie della campagna di vaccinazione in corso tutti i lavoratori del settore dei servizi socio-assistenziali ed educativi. Ricordiamo che tali servizi sono servizi pubblici essenziali erogati sul territorio regionale, in larga misura dal sistema della cooperazione sociale dietro autorizzazione e su convenzione con gli enti locali.”

Ida Guetti ricorda che il cosiddetto Decreto Rilancio prevede che sono da considerarsi servizi pubblici essenziali il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari, l’assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.