Altro punto in terra lombarda: Brescia-Pescara 1-1

Il Pescara conquista un altro punto in terra lombarda. Allo stadio Mario Rigamonti i biancazzurri strappano 1 punto contro il Brescia di Clotet per 1-1. Le Rondinelle sono passate in vantaggio, al 16’ minuto, con Jagiello e ma il Pescara piano piano esce e crea occasioni ma il gol del pareggio arriva nella ripresa con l’ex Dessena. All’86’ il tecnico dei biancazzurri, Gianluca Grassadonia, ha accusato un malore in panchina ma fortunatamente è stato portato negli spogliatoi grazie al soccorso dei medici.

Il Pescara tornerà in campo sabato prossimo contro l’ultima in classifica, l’Entella mentre il Brescia farà tappa ad Empoli.

LA PARTITA: Clotet punta sul 4-3-2-1 con Jororen tra i pali, Karatic, Chancellor, Papetti e Pajac in difesa, a centrocampo l’ex Birkir Bjarnason affiancato dall’olandese Van de Looi e Bisoli, sulla trequarti la coppia composta da Ayé e Jagiello alle spalle della punta ex Teramo Alfredo Donnarumma. Grassadonia in piena emergenza a causa delle pesanti assenze e della positività di un calciatore della prima squadra, si affida al 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, difesa vista a Monza con Bellanova, Masciangelo, Sorensen e Scognamiglio mentre a centrocampo torna Maistro affiancato dagli inamovibili Dessena e Busellato mentre il tridente d’attacco confermati Capone e Odgaard affiancati da Ceter, andato in rete contro il Monza nel giorno di Pasquetta. Arbitra Volpi della sezione di Arezzo.

Dopo 6 minuti di gioco la prima occasione della partita è per il Brescia: calcio d’angolo per le Rondinelle con il colpo di testa di Chancellor sul secondo palo, Ayé in scivolata non ci arriva e la sfera termina sul fondo. Costante pressione dei padroni di casa che creano due occasioni, il primo con Donnarumma, servito bene con un filtrante, riesce a crossare ma non trova Ayé mentre il secondo, al 15’ sempre con Donnarumma, che calcia in porta con Fiorillo che respinge con le mani poi Scognamiglio spazza il pallone in rimessa laterale. Al 16’ il Brescia passa in vantaggio: l’ex Bjarnason serve Jagiello che controlla e calcia a giro sul primo palo: 1-0.

Al 22’ i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: Ayé mette il pallone in area di rigore, ci mette il piede Sorensen per allontanare il pallone, recupera Jagello che calcia con il sinistro ma la conclusione termina in curva. Al 25’ Sorensen commette fallo su Donnarumma, calcio di punizione a favore delle Rondinelle: batte Pajac rasoterra per Jagiello che calcia in porta ma Bellanova devia e mette in corner.

Al 30’ il primo squillo della partita del Pescara: lancio di Sorensen a cercare Ceter che supera Jororen, l’attaccante viene anticipato da Papetti che mette la sfera in corner.

Un minuto dopo i biancazzurri vanno vicini al pareggio: corner battuto da Maistro, Scognamiglio colpisce di testa ma la palla deviata da Jororen e la conclusione del difensore finisce sul palo. Al 39’ primo cambio per il Pescara: fuori Ceter, a causa di un infortunio, dentro Giannetti. Dopo 3 minuti di recupero finisce il primo tempo con il Brescia in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Jagiello, meglio le Rondinelle nei primi 30 minuti di gara poi i biancazzurri colpendo un palo con Scognamiglio.

Al 54’ occasione per il Pescara: Odgaard rientra sul sinistro e calcia di potenza, palla che termina a lato ma al 62’ altra chance per il danese, Sinistro al volo della punta, palla alta sopra la traversa. Al 64’ il Brescia va vicino al raddoppio: Bisoli libera Karacic, pallone in area con un rigore in movimento da parte di Jagiello ma Fiorillo è reattivo.

Secondo cambio per Grassadonia: dentro Riccardi al posto di Capone. Sostituzione anche per il Brescia: dentro Ndoj per Bisoli ma un minuto dopo grande occasione per il Brescia: Ndoj filtra per Jangiello, cross basso sul secondo palo per Ayé che spreca l’impossibile davanti la porta difesa da Fiorillo. Al 70’ altra occasione per le Rondinelle: cross di Bjarnason

Al 72’ il Pescara pareggia: Riccardi calcia a giro deviato da Mnagraviti, entrato al posto di Papetti, la palla resta in area di rigore dove l’ex Dessena segna e batte Jororen: 1-1. Terzo gol stagionale con la maglia biancazzurra per Daniele Dessena. Poco dopo il Brescia va vicino al vantaggio: Pajac ci prova dalla distanza, la palla si stampa sulla traversa e finisce nelle mani di Fiorillo. All’82’ cambio per i lombardi: dentro l’ex Ragusa per Jagiello. All’86’ il gioco viene fermato a causa di un malore a Gianluca Grassadonia, soccorso dai sanitari con la partita che viene sospesa per 10 minuti ed il tecnico portato verso il tunnel degli spogliatoi.

TABELLINO

BRESCIA-PESCARA 1-1

MARCATORI: 16’ Jagiello (B), 72’ Dessena (P)

BRESCIA (4-3-2-1): Jororen; Kararic, Chancellor, Papetti (71’ Mnagraviti), Pajac; Bjarnason, Van de Looi, Bisoli (67’Ndoj); Ayé, Jagiello (82’Ragusa); Donnarumma; All. Clotet

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Maistro (73’Guth), Busellato (74’ Valdifiori); Odgaard, Capone (66’ Riccardi), Ceter; (39’ Giannetti) All. Grassadonia

AMMONITI: Maistro (P), Papetti (B), Kararic (B)

ESPULSI: Bocchetti (D.S del Pescara espulso dalla panchina)

ARBITRO: Volpi della sezione di Arezzo