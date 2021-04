La Lega ha deciso: stop alla B per due turni

L'assemblea della Lega B ha deciso: il campionato cadetto si fermerà per 2 turni. Ad annunciarlo è stata la stessa Lega comunicando le nuove date, dopo il focolaio Covid che ha colpito il Pescara e rinviando la gara contro l'Entella, che doveva disputarsi ieri all'Adriatico, al 27 di apriie. Queste le nuove date stabilite dall'assemblea:

16ª giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021

17ª giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021

18ª giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021

19ª giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021

Cambiano anche le date per sia per i play-off che play-out. Per quanto riguardano i play-off il turno preliminare ("gara secca") si giocherà giovedì 13 maggio 2021 (5ª – 8ª e 6ª – 7ª), la semifinale di andata lunedì 17 maggio 2021 ((5ª/8ª – 4ª e 6ª/7ª – 3ª) mentre la gara di ritorno ci sarà giovedì 20 maggio 2021 (3ª - 6ª/7ª e 4ª - 5ª/8ª). Per quando riguarda la doppia finale le date saranno le seguenti: Domenica 23 maggio 2021 (andata) e Giovedì 27 maggio 2021 (ritorno)**.

**Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato

Per lo spareggio-salvezza queste le date per andata e ritorno: Sabato 15 maggio 2021 (andata) (17ª – 16ª) e venerdì 21 maggio 2021 (ritorno) (16ª – 17ª)