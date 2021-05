Montesilvano, presentate le Final Eight di calcio a 5

Il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore allo Sport Alessandro Pompei e il responsabile della Polisportiva Roma Marconi Luca Copparoni hanno presentato le Final Eight di calcio a 5 under 19 maschile e femminile, in programma al Pala Roma dal 31 maggio al 2 giugno. Nell'impianto, dedicato all'allenatore e giocatore Corrado Roma, tra i più importanti a livello internazionale per questo sport, andrà in scena in modalità Final Eight la Coppa Italia Under 19 maschile e la contestuale assegnazione dello scudetto Under 19 femminile. 16 le squadre partecipanti (8 maschi e 8 femminili), tra cui l'abruzzese Florida, di calcio a 5 femminile.

Le gare, così come da disposizioni governative, saranno a porte chiuse fino al 30 giugno. Tutte le partite potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook PMG Sport Futsal. In occasione della presentazione della manifestazione è stata annunciata l'inaugurazione della nuova gestione dell'impianto sportivo per il 7 e 8 giugno con la presentazione del Montesilvano Futsal Club e un triangolare di calcio a 5 tra il Gruppo Sportivo della Polizia Locale, una squadra formata da dipendenti comunali e politici e gli organi di stampa.

"Questa è la prima manifestazione a cura della Polisportiva Roma Marconi, nuovo gestore del Pala Roma – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . L'impianto è stato completamente rimesso a nuovo, tinteggiato fuori e dentro, rinnovato nell'impiantistica idraulica, con interventi sulla copertura per evitare le infiltrazioni d'acqua e con spazi allestiti dalla nuova società. Ringrazio la Divisione Calcio a 5 che ancora una volta ha scelto la nostra città per dei tornei così prestigiosi. A Montesilvano arriveranno nei prossimi giorni oltre 500 persone tra atleti e addetti ai lavori e in questo periodo di ripartenza è un segnale importante".