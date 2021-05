Basket, scatta la fase ad orologio. Il Pescara ospiterà il Pisaurum Pesaro

Si comincia a fare sul serio nel campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Lazio, con la fase ad orologio che scatta da sabato 29 Maggio e si concluderà domenica 13 Giugno per un tour de force che vedrà le squadre impegnate in cinque incontri in due settimane.

Capitanelli e compagni debutteranno tra le mura amiche del Pala Aterno Gas & Power ospitando il Pisaurum Pesaro, per un incontro che metterà subito alla prova le ambizioni dei biancazzurri, che iniziano da primi della classe la fase decisiva della stagione.

La squadra di coach Maurizio Surico ha concluso la regular season al quarto posto, con quattro vittorie e sei sconfitte, ottenute alla media di 62,6 punti realizzati e 67,6 subiti. Durante il cammino in questi dieci incontri il Pisaurum si è tolto anche la soddisfazione di fermare il Bramante Pesaro nel derby pesarese, allora ancora imbattuto, a testimonianza di quanto siano pericolosi e difficili da affrontare.

Punti di forza della compagine marchigiana sono sicuramente il lungo Simone Giunta, miglior realizzatore della squadra con 12,7 punti a partita, ed i due esterni titolari Giacomo Cardellini, (12,4 punti), e Giona Sinatra (12,3), con quest'ultimo però fortemente penalizzato da alcuni contrattempi fisici che lo hanno costretto a saltare tre partite, (da ricordare, tra le altre, la grandissima prova nel successo col Bramante, in cui ha realizzato 26 punti con 7/10 da tre punti). A sostegno del trio Giunta-Cardellini-Sinatra ci sono le ali Riccardo Fornaciari, anch'egli in doppia cifra con 10,2 punti di media, e Pietro Giovanardi (8,9 punti), mentre dalla panchina escono gli esterni Gianluca Pierucci (5,5 punti e gran tiratore da fuori), Federico Parlani ed il lungo Giuseppe Iannelli (3,2), mentre l'esperto pivot Davide Vichi è fuori per infortunio e difficilmente dovrebbe tornare in campo. Completano il roster le ali Francesco Poggi e Boris Jovanovic, con quest'ultimo però non ancora sceso in campo in questa stagione.

Nelle due gare di stagione regolare doppio successo per i biancazzurri, che nella prima giornata di campionato si sono imposti, tra le mura amiche del Pala Aterno Gas & Power, con il punteggio di 61-49 al termine di una gara equilibrata per oltre tre quarti, con i biancazzurri che solamente negli ultimi dieci minuti hanno staccato i rivali, mentre nella gara di ritorno a Baia Flaminia successo per 56-69, anche in questa occasione con break decisivo nell'ultimo periodo di gioco.

"Dopo la settimana di pausa riprendiamo con grande entusiasmo in questa fase ad orologio – esordisce coach Vanoncini in sede di presentazione dell'incontro -, che ci vede affrontare nella gara d'esordio il Pisaurum, una squadra rivelatasi per noi molto ostica nelle due partite di stagione regolare, che ci ha messo in grande difficoltà e che ha mostrato tutto il suo valore con sconfiggendo il Bramante."

"Non poteva esserci partita migliore per essere stimolati a riprendere il clima agonistico al più alto livello possibile – prosegue il tecnico biancazzurro -. Rispettiamo moltissimo gli avversari, i quali sono sicuro ci impegneranno fino alla morte." Questo sarà il primo passo di questa fase finale – conclude Vanoncini – nella quale metteremo tutte le nostre speranze e tutto il nostro impegno."

Palla a due, al Pala Aterno Gas & Power, sabato 29 Maggio alle ore 18.00, agli ordini dei signori Di Santo di Chieti e Marianetti di San Giovanni Teatino (CH). La partita sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Rete 8 Sport, canale 11 del DTT, con il commento di Mirko De Luca e Marco La Sorda.

L'incontro è sponsorizzato dal main partner Bar Pasticceria Roberto.