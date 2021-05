Piano estivo, ecco i prezzi dei parcheggi

Torna a Pescara il Piano estivo dei parcheggi 2021 per il periodo estivo, dal primo giugno al 15 agosto. Come confermato dall'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia (CLICCA QUI) saranno 1800 i parcheggi: 300 situati nella zona Einap, 500 in zona sud della città da Lungomare Cristoforo Colombo fino a Via Barbella e 1000 posti sulla Strada Parco (Via Castellammare Adriatico).