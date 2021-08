Basket, il Pescara ufficializza Caridà

Secondo volto nuovo in casa Pescara Basket che è lieta di comunicare ufficialmente l'ingaggio dell'esterno Matteo Caridà, reduce dalla promozione in Serie B con la Fortitudo Roma battendo, da protagonista, proprio i biancazzurri nelle finali dello scorso Giugno.

Nato a Roma il 14 Settembre 1995, play-guardia di 185 cm, completa il suo percorso nel settore giovanile alla Virtus Roma nel 2012/2013 ed a Val di Ceppo nella stagione successiva, dove muove i primi passi tra i senior in doppio tesseramento con Ponte Vecchio Basket Perugia in Serie C Regionale Marche-Umbria, viaggiando a 11,3 punti di media in 17 partite, e debuttando in Serie B con Val di Ceppo, mettendo a referto 11 punti nelle sei gare disputate.

Dal 2014/2015 comincia il suo tour prevalentemente nel centro Italia che lo vede protagonista tra Serie C e Serie B, partendo da Formia (7,8 punti di media in 33 gare in Serie C Nazionale), per poi passare a Porto Sant'Elpidio nella stagione successiva (5,5 punti in 30 gare in Serie B).

Torna a Formia, questa volta in Serie C Gold Lazio, nel 2016/2017 (11,8 punti in 31 partite), per poi trasferirsi alla Stella Azzurra Viterbo dove comincia a viaggiare a medie realizzative decisamente importanti, come dimostrano i 16,2 punti in 32 gare, con un high di 37 alla sesta giornata con Civitavecchia.

Passa ad Agropoli, Serie C Gold Campania, nel 2018/2019, confermandosi cecchino notevole con 15,4 punti in 30 gare, toccando il massimo con i 36 punti nella gara esterna con Cercola alla dodicesima giornata, dopo che in quella precedente ne aveva realizzati 29.

Numeri che gli valgono il ritorno in Serie B a Valmontone nel 2019/2020, dove in 24 gare ha viaggiato a 10,8 punti di media (26 il suo high contro Avellino), prima dello stop per la pandemia ed il ritorno nella capitale, guidando la Fortitudo Roma alla vittoria del campionato di Serie C Gold con 13,3 punti in 15 gare, toccando il suo massimo stagionale con 23 proprio in gara 1 della finale contro i biancazzurri, durante la quale ha viaggiato a 17,7 punti di media.

"Mi appresto ad iniziare un percorso che già da adesso definisco pazzesco – afferma il nuovo arrivato in casa biancazzurra – e sono contentissimo perché il progetto è serio e la società è una delle più serie che io abbia mai incontrato. Prima ancora di arrivare a Pescara ho capito che questa è una società, che ci tiene e che vuole fare bene e sono molto onorato di poterne farne parte."

"Sono contentissimo di portare un po' di follia a Pescara perché già in gara 1 ho sentito il calore della gente che di fatto ce l'ha portata via – prosegue Caridà ricordando le sfide della scorsa finale di campionato quando era in forza alla Fortitudo Roma – e quindi sono molto contento di poter giocare in un palazzetto così. Per me è un sogno giocare in palazzetti come quello di Pescara perché è troppo bello e per chi ama giocare a basket come me non potrebbe esserci posto migliore."

"Far esplodere quel pubblico in quel palazzetto – conclude l'esterno – sarà sicuramente un piacere. DAJE PESCARA!"

Non è un volto totalmente nuovo, quindi, quello di Matteo Caridà per i tifosi pescaresi, i quali hanno potuto ammirare le sue qualità di giocatore nelle finali dello scorso Giugno, durante le quali a suon di triple ha contribuito in maniera decisiva alla promozione della Fortitudo Roma in Serie B.

Ragazzo solare e dalle qualità umane straordinarie, Caridà è anche uno dei migliori giocatori a livello nazionale di 3vs3 e nel corso dell'estate ha ottenuto la qualificazione alla World Final del torneo internazionale Red Bull Half Court che si disputerà in Russia il prossimo 12 Settembre.

Sicuramente un innesto di assoluto valore per il roster biancazzurro, con coach Vanoncini che potrà disporre di un giocatore capace di colpire sia dalla lunga distanza che in avvicinamento a canestro, oltre ad un eccellente uomo squadra dentro e fuori dal campo.