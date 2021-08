Pescara-Olbia, i convocati di Auteri per la Coppa Italia

Inizierà questa sera la nuova stagione del Pescara. Allo stadio Adriatico (ore 20:45) i biancazzurri scenderanno in campo contro l'Olbia, gara valenvole per la Coppa Italia di Serie C. Per il match di questa sera lo stadio sarà aperto al pubblico, con una capineza del 50% e soprattutto l'utilizzo del Green Pass, il certificato verde che attesta l'avvenuta vaccinazione o tampone molecolare/rapido contro il Covid-19. (CLICCA QUI PER LEGGERE IL PREZZO DEI BIGLIETTI).

La gara sarà trasmessa anche sulla piattaforma Eleven Sports. Per il primo impegno ufficiale il tecnico Gaetano Auteri ha convocato 24 calciatori, ecco la lista:

33 Di Gennaro Raffaele, 1 Radaelli Nicolò, 22 Sorrentino Alessandro, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 31 Busellato Massimiliano, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 6 Valdifiori Mirko, 24 Bocic Miloš, 52 Chiarella Marco, 7 D’Ursi Eugenio, 30 De Marchi Michael, 19 Di Grazia Andrea, 11 Galano Cristian, 9 Ferrari Franco, 10 Marilungo Guido.