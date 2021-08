Pescara-Ancona Matelica, info e prezzo biglietti

Sale l'attesa per il debutto del Pescara, in Serie C, contro l'Ancona Matelica. Dopo il successo in Coppa Italia sull'Olbia (2-0) i biancazzurri si caleranno nel campionato di terza serie dopo 11 anni di Serie A e B.

La società ha pubblicato i prezzi e biglietti della prima giornata del girone B, in programma sabato 28 agosto ore 20:45 allo stadio Adriatico. I tagliandi si potranno acquistare in diversi modi e si potranno acquistare da domani, martedì 24 agosto:

Tagliandi in vendita #Online e #PuntiVendita VIVATICHET .

e VIVATICHET . Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69, da martedì 24 agosto

Punto vendita botteghino, solo il giorno della partita, dalle ore 16:00 fino al termine del primo tempo.

COSTO BIGLIETTO :

CURVA NORD – intero 10,00 euro – ridotto 7,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA NORD – intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro

TRIBUNA ADRIATICA SUD – intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 35,00 euro – 25,00 euro

TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro

TRIBUNA MAJELLA INFERIORE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro

SETTORE VIP – intero 60 euro – ridotto 42,00 euro

POLTRONISSIMA – intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro

CURVA SUD DESTINATA ALLA TIFOSERIA OSPITE

Tariffa unica 10,00 euro

Chiusura vendite settore ospite fissata per venerdì 27 agosto, ore 19:00.

Per accedere all'impianto sportivo, oltre il documento d'identità ed il biglietto, servirà anche il Green Pass, il Certificato Verde che attesta l'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 oppure bassterà anche un tampone molecolare o rapido effettuato nelle ultime 48 ore oppure essere guariti dal virus negli ultimi 6 mesi.