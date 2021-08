Basket, tre under completano il roster del Pescara

La società Pescara Basket è lieta di comunicare ufficialmente che i giovani Bassidiki Traorè, Mamadou Seye ed Enrico Del Principe saranno gli under che completeranno il roster di Serie C Gold e parteciperanno anche al campionato di Serie C Silver ed Under 19 d'Eccellenza.

Ala nativa del Mali, classe 2003, Bassidiki Traorè è alla sua terza stagione in biancazzurro e lo scorso anno ha già debuttato in Serie C Gold, scendendo in campo in sette occasioni, realizzando altrettanti punti (con un high di 5 alla decima giornata contro l'Unibasket Lanciano), oltre che aver disputato il campionato di Serie C Silver, realizzando 6,8 punti di media in undici incontri con un massimo di 14 a Torre de' Passeri.

Percorso molto simile anche per Mamadou Seye, pivot senegalese classe 2004, anche lui alla terza stagione in riva all'adriatico. Condizionato da problemi al ginocchio nella scorsa stagione, fortunatamente risolti, è sceso in campo in quattro occasioni nello scorso campionato di Serie C Gold, realizzando 5 punti, ed in otto gare in Serie C Silver per 17 punti segnati.

Play-guardia classe 2003, Enrico Del Principe è un prodotto del settore giovanile biancazzurro, avendo disputato nelle scorse stagioni i campionati di Eccellenza Under 16 ed Under 18, e sarà alla sua prima esperienza nel roster di Serie C Gold. Lo scorso anno avrebbe dovuto debuttare nella pallacanestro senior all'Olimpia Mosciano, dove era stato mandato in doppio tesseramento, ma il ritiro della società ha fatto rientrare il giovane esterno pinetese alla base, dove comunque ha disputato un ottimo campionato di Serie C Silver, viaggiando alla media di 7,1 punti in undici partite, con un high di 14 contro Porto San Giorgio all'ultima giornata della poule retrocessione.

I tre giovani ragazzi, nella scorsa stagione, hanno anche disputato da protagonisti il campionato Under 18 d'Eccellenza, grazie all'accordo con l'Unibasket Lanciano, laureandosi campioni regionali.

Con Traorè, Seye e Del Principe si completa, di fatto, il roster a disposizione di coach Stefano Vanoncini, con i tre ragazzi che quindi potranno continuare il loro percorso di crescita all'interno della compagine biancazzurra, che come tradizione crede fortemente nel proprio settore giovanile.