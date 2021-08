Pescara-Ancona Matelica, designato l'arbitro

Sono stati designati gli arbitri della prima gara del girone B per campionato di Serie C. Il Pescara debutterà sabato 28 agosto (ore 20:30) contro l'Ancona Matelica allo stadio Adriatico (CLICCA QUI PER LEGGERE INFO DEI BIGLIETTI).

Il direttore di gara sarà Alessandro Di Graci della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Bocca di Caserta e Nasti di Napoli, mentre il IV Uomo sarà Caruso della sezione di Viterbo. Gli arbitri della altre gare della prima giornata:

PESCARA-ANCONA MATELICA (sabato 28 agostoore 20:30)

Di Graci

Bocca-Nasti

IV: Caruso

FERMANA-VITERBESE (sabato 28 agosto ore 20:30)

Vergaro

Parisi-Renzullo

IV: Di Loreto

VIRTUS ENTELLA-TERAMO (sabato 28 agosto ore 20:30)

Cascone

Valletta-Moroni

IV: Zoppi

OLBIA-PISTOIESE (domenica 29 agosto ore 17:30)

Zucchetti

D'Ilario-Agostino

IV: Bozzetto

CESENA-GUBBIO (domenica 29 agosto ore 20:30)

Carella

Pellino-Somma

IV: Cerabsi

GROSSETO-MODENA (domenica 29 agosto ore 20:30)

Scarpa

Orlando-Catallo

IV: Arena

IMOLESE-LUCCHESE (domenica 29 agosto ore 20:30)

Canci

Boggiani-Barberis

IV: Di Marco

PONTEDERA-CARRARESE (domenica 29 agosto ore 20:30)

Gigliotti

Zanellati-Piatti

IV: Perri

SIENA-VIS PESARO (domenica 29 agosto ore 20:30)

Centi

Iacovacci-Galimberti

IV: Dorillo