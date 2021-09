Biglietti Pescara-Vis Pesaro, posticipata la vendita

Cambio di programma per il Pescara: la vendita dei biglietti per la gara contro la Vis Pesaro, match valevole per la terza giornata del girone B di Serie C, è stata posticipata a domani, mercoledì 8 settembre dalle ore 10:00.

Inizialmente la società aveva comunicato che la vendita dei tagliandi sarebbe inziata oggi, martedì 7 settembre. (CLICCA QUI PER LEGGERE INFO E PREZZI)