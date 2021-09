Pescara, contro la Vis Pesaro gara particolare per Vincenzo Serraiocco

È una gara particolare quella di domani per Vincenzo Serraiocco con con la Vincenzo Serraiocco Consulting proprio due giorni fa aveva rinnovato il contratto di sponsorizzazione per la nuova stagione calcistica con la Delfino Pescara 1936. Ironia della sorte ha voluto che domani arrivasse all'Adriatico la Vis Pesaro del presidente e amico Mauro Bosco, cliente della Vincenzo Serraiocco Consulting.

"Uno scherzo del calendario davvero visto che - spiega il commercialista Vincenzo Serraiocco - il presidente della Vis Bosco è nostro cliente ma al di là di questo ci lega una amicizia di lunga data. Avrei preferito affrontare la squadra marchigiana più avanti ma quella di domani sarà comunque una bella giornata per noi perché ci sarà l'esordio da main sponsor sulla maglia di gara del Pescara e poi perché avrò la possibilità di salutare e abbracciare con grande piacere il patron della Vis Pesaro Mauro Bosco che è nostro cliente ma prima ancora amico e a cui siamo legati come Vincenzo Serraiocco Consulting da un grande affetto. Un imprenditore capace e una grande persona a cui auguriamo per questa stagione sportiva i migliori risultati.

Ci saluteremo prima e dopo la gara ma chiaramente in campo faremo il tifo per il Pescara sperando così di bagnare la prima da main sponsor sulle maglie biancazzurre - conclude Serraiocco - con una vittoria".