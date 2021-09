Il Lunedì del Delfino

C.V.D., ovvero Come Volevasi Dimostrare e, no, non si tratta di un esercizio aritmetico, ma della fin troppo scontata, quasi paradossale a questo punto, prospettiva che il Delfino si troverà ad affrontare probabilmente in ogni gara. Un organico nettamente superiore, almeno per quello che finora si è potuto osservare in queste prime giornate, rispetto alle avversarie del girone B, ma purtroppo mancante di una vera punta. Siamo ripetitivi? Sì, forse lo siamo, ma d’altronde cosa c’è di nuovo da commentare? Dopo ogni match, a parte il risultato finale, la considerazione non può che essere la medesima: un’imponente mole di gioco, occasioni da rete a go-go, ma nessuno o quasi in grado di finalizzarle.

Sabato scorso la Viterbese, di scena all’Adriatico, grazie al rigore generosamente concesso dal direttore di gara ad inizio competizione (anche in questo caso bisogna ripetersi: la Lega Pro è tale anche dal punto di vista arbitrale, meglio farsene una ragione), stava per fare bottino pieno, se non fosse capitato fra i piedi di Franco Ferrari, a tempo abbondantemente scaduto, un pallone vagante davanti la porta laziale sguarnita. Prima del definitivo 1-1 però, una miriade di occasioni sciupate clamorosamente dai biancazzurri, anche dallo stesso Ferrari, il quale al 18’ del secondo tempo riusciva a spedire alto un pallone che chiedeva solo di essere messo in rete.

Due punti persi, che avrebbero potuto essere anche tre. Si spera non decisivi alla fine del campionato che, lo ricordiamo, prevede una sola promozione diretta, quindi un eventuale secondo o terzo posto, probabilmente non serviranno a nulla. A tal proposito ricordiamo che domani sera inizierà un difficile trittico di gare, al cui termine avremo finalmente un’idea più chiara del reale valore del Pescara. Dopo la trasferta di Gubbio delle 21, domenica prossima sarà la Reggiana a scendere all’Adriatico, per poi concludere questo tour de force lunedì 11 a Chiavari, contro la Virtus Entella.