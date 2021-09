A Moriconi di Roma 2 la gara Gubbio-Pescara

Dopo il pareggio conquistato al 93' grazie al gol di Ferrari contro la Viterbese (1-1) il Pescara scenderà nuovamente in campo domani sera (ore 21:00) sul campo del Gubbio, una partita che riporta ad un match della stagione 2011-12, quando il Pescara di Zeman vinse per 0-2, nei minuti finali, grazie alle prodezze di Sansovini ed Insigne dopo aver timbrato i pali, un pò come nella gara di sabato contro i laziali.

Il direttore di gara selezionato dall'AIA sarà Moriconi della sezione di Roma 2, coadiuvato da Terenzio di Cosenza e Piazzini di Prato, mentre il IV Uomo sarà Fiero della sezione di Pistoia

GUBBIO PESCARA (martedì 28 settembre ore 21:00)

ARBITRO: Moriconi

ASSISTENTI: Terenzio-Piazzini

IV UOMO: Fiero

