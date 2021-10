"Windsurfer Pescara Cup 2021", al via la seconda giornata

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mare impegnativo e oltre 15 nodi di vento hanno caratterizzato la prima giornata della "Windsurfer Pescara Cup 2021", ovvero il ritorno del grande windsurf sulla costa adriatica abruzzese firmato, presidente dell'Asd SurfingSportsPescara che organizza l'evento, campione italiano di windsurfer e Istruttore federale FIV IX Zona Abruzzo e Molise.

Tre le prove disputate oggi, sabato, dagli 82 atleti iscritti provenienti dalla Penisola in particolare dalla Sicilia, Sardegna, Marche e Lazio che hanno veleggiato tra le onde davanti allo stabilimento le Hawaii che funge da quartier generale per il comitato organizzatore. Ben 22 i partecipanti della SurfingSports di Andrea Papa, per un campionato che si svolge sotto l'egida della FIV e del CONI e con il patrocinio del Comune di Pescara e la collaborazione della Regione Abruzzo.

A partire dalle 13,45 fino alle 17 hanno gareggiato le categorie Open leggeri, pesanti e donne ma anche quella Juniores della quale domani (domenica) verrà decretato il Campione Juniores italiano under 19.

Grande prova da parte dai giovani pescaresi Rocco Del Proposto, Luca Straccialini, Antonino Giammarco e Ferdinando Mancini, tutti dell'Asd SurfingSportsPescara, che si sono distinti con la loro tecnica conquistando per ora i primi piazzamenti.

Nella categoria Open leggeri ottime le prove di Marco Ferrera, Pietro Massimi e Luca Frascari, presidente nazionale della classe windsurfer, mentre tra gli Open pesanti ha primeggiato il campione mondiale di windsurf Alessandro Torzoni della Lega Navale Piombino, prestigiosa presenza della manifestazione sportiva abruzzese, ma anche Giuseppe Barone del Circolo Canottieri Aniene, attuale campione europeo Master e nel 2019 campione del mondo di windsurf long distance.

Tra poche ore, verso le 10,30, il via alla seconda ed ultima giornata che concluderà lo spettacolare e multicolore evento. Gareggeranno anche gli atleti giovanissimi, ossia gli Youth, tutti tra i 10 e i 14 anni. Nel primo pomeriggio sono previste le premiazioni.