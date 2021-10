Bimbimbici, l'evento organizzato dalla FIAB dedicato alla due ruote dei più piccoli

Diverse decine di bimbe e bimbi, insieme a mamma e papà, questa mattina, domenica 17 ottobre, si sono trovati in bici sulla strada parco per partecipare a BIMBIMBICI, evento FIAB dedicato alle due ruote dei più piccoli. Il corteo, oltre che dagli operatori di FIAB, è stato scortato da due pattuglie della Polizia Municipale che hanno garantito la sicurezza degli attraversamenti.

Proprio per questo motivo, la gita in bici è stata l'occasione per gustare un percorso libero da automobili in cui a BIMBE e BIMBI, senza preoccupazione alcuna, si sono lasciati ad una libera pedalata.

Partito alle ore 10,00 dalle Naiadi, dopo aver percorso la strada parco, Via L Muzii, quindi Via R. Margherita, Via Mazzini, Via R. Elena, il corteo è giunto al Parco Florida. BIMBIMBICI quest'anno è stato organizzato all'interno di Urban Nature, l'evento nazionale promosso dal WWF per conoscere e riconoscere la natura in città.

Alla biciclettata, infatti, quest'anno si è aggiunta un'esperienza ambientale che si è svolta all'interno del Parco Florida dove, grazie al Club Soroptimist di Pescara, ha preso avvio il progetto "ApiAmo", curato dalla Coop Il Bosso, per mettere in rete le conoscenze sul grande rischio del declino delle api e degli impollinatori.

Alla fine della mattinata, un'educatrice de Il Bosso ha svolto una simpatica e divertente "lezione" sull'importanza dell'esistenza delle api e sulla biodiversità esistente in città. #UrbanNature2021