Un abruzzese sul podio del "Windsurfer Pescara Cup"

Ha 14 anni ed è di Pescara il Campione italiano windsurfer Juniores 2021. Rocco Del Proposto dall'Asd SurfingSportPescara ha vinto nella categoria under 19 sbaragliando tutti gli agguerriti concorrenti giunti da varie regioni d'Italia per partecipare alla Windsurfer Pescara Cup. Una grande soddisfazione per l'organizzatore, Andrea Papa, che con l'associazione sportiva che a lui fa capo, la SurfingSportPescara, ha fortemente voluto portare nel capoluogo adriatico questo grande evento sportivo accompagnato oggi da mare più calmo e vento sui 10 nodi.

Triplice soddisfazione in quanto anche il secondo e il terzo gradino del podio juniores sono stati conquistati da giovani atleti della sua scuderia sportiva ossia Luca Straccialini di 14 anni e Antonino Gianmarco di 16 anni. Un en plain tutto abruzzese incorniciato da una grande sfilata di campioni nazionali, europei e mondiali della classe windsurfer che hanno partecipato al week end sportivo alzando ancora di più l'asticella della loro professionalità.

Vincitore della categoria Open pesanti il campione del mondo Alessandro Torzoni, della Lega Navale Piombino, seguito da Nicola Spadea di Formia e Giuseppe Baronedel Circolo Canottieri Aniene, attuale campione europeo di categoria. Negli Open leggeri l'ha spuntata Marco Ferrera di Palermo seguito al secondo posto da Luca Frascari, presidente nazionale della classe windsurfer, e poi da Silvio Catalano di Marsala. Terzo posto nella categoria donne per la 26enne pescarese Eleonora Spina, del Surfing Sports Pescara, che è stata preceduta dalla siciliana Manuela Arcidiacono e dalla romana Carola De Fazio.

Ottime anche le prestazioni degli atleti più piccoli under 14 tra i quali ha vinto una "figlia d'arte" ossia la 12enne siciliana Benedetta Barone giunta a Pescara con il padre campione europeo, mentre al secondo posto si è piazzato il più giovane della manifestazione, il pescarese Luca Del Gatto.

"Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato ad organizzare questo evento sportivo del mare – ha detto Andrea Papa – che ha permesso di avvicinare i più piccoli atleti di 10 anni ai più grandi di oltre 60 nel nome di una grande passione e filosofia, quella appunto della classe windsurfer che sta catalizzando sempre di più l'attenzione dei giovani verso questo magnifico sport".

A premiare i campioni del windsurf il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'assessore allo Sport Patrizia Martelli, il consigliere regionale Guerino Testa, il presidente della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise Domenico Guidotti, la vice presidente del Coni Abruzzo Alessandra Berghella.