Siena-Pescara, Eleven Sports dedica Il format Match of the Week

Nuovo appuntamento con il Match of the Week, il format di Eleven Sports che sta raccogliendo consensi da parte dei tifosi e appassionati di calcio di Serie C.

Eleven scende in campo nell'undicesima giornata presentando l'attesa sfida tra Siena e Pescara, due grandi piazze del centro Italia dalle grandi ambizioni.

Appaiate al 6° posto in classifica con 16 punti, entrambe non possono permettersi passi falsi per non perdere ulteriore terreno dal Reggiana, capolista indiscussa del girone.

Il Siena di Alberto Gilardino deve subito rialzare la testa dopo il ko a Viterbo che ha interrotto una serie di quattro risultati utili consecutivi.

Tempo di rialzare la testa anche per il Pescara che, dopo l'avvio sprint che l'aveva portata in vetta alla quarta giornata, è stata superata da alcune rivali come il Modena che nell'ultimo match ha espugnato lo stadio Adriatico per 2-1.

Un match senza sconti quindi che vedrà Giulia Stronati, il volto giornalistico di Eleven, scendere per la prima volta nel girone B accompagnata da Matteo Occhiuto per il racconto da bordocampo. Sabato 23 ottobre a partire dalla 17.10 ampio prepartita con interviste esclusive e approfondimenti con