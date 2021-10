Pescara Basket-Teate Basket Chieti, l'analisi di coach Vanoncini

Dopo la prima vittoria stagionale della Pescara Basket, coach Vanoncini analizza la gara nel post partita, partendo dal rendere merito agli avversari:

"Innanzitutto complimenti alla Teate per come ha affrontato questa gara, nonostante l'assenza di due giocatori importanti aggregati, in virtù del doppio tesseramento, con la squadra di A2. Sicuramente questa cosa ci ha avvantaggiato, ma dobbiamo anche dire che anche noi avevamo due assenze importanti come Masciopinto e Perella, soprattutto perché giocano nello stesso ruolo, e durante la partita si è aggiunta anche quella di Pucci, costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia, ed abbiamo avuto le rotazioni veramente all'osso."

Passando all'analisi dei quaranta minuti:

"Abbiamo comunque giocato una partita importante dal punto di vista della tenuta fisica e molto importante dal punto di vista del miglioramento durante la gara, con la capacità di adattarsi a ciò che avveniva in campo e di trovare le soluzioni per rimediare ai problemi che Chieti ci ha proposto soprattutto nei primi due quarti, cambiando molto spesso difesa per togliere Caridà dal gioco e per sfidarci ad attaccare i cambi difensivi. Tutte cose che richiedono un certo tipo di organizzazione e soprattutto un certo tipo di sicurezza che noi, essendo una squadra ancora in costruzione, ancora non abbiamo."

"Dico questo – prosegue il tecnico biancazzurro – perché l'esperienza mi ha insegnato che paradossalmente è molto più facile mettere insieme una squadra completamente nuova, con giocatori che non si sono mai visti tra di loro e che quindi proprio per questo devono imparare a conoscersi ed accettano le difficoltà iniziali che comportano questo fatto. Quando invece, in un gruppo consolidato, vai a sostituire due giocatori importanti come abbiamo fatto noi paradossalmente crea ancora più problemi, in quanto quelle che potevano essere le sicurezze che si erano acquisite e che si pensava di mantenere in realtà cambiano perché i giocatori nuovi hanno caratteristiche diverse da quelli vecchi e soprattutto quelli che sono rimasti tendono, dopo un anno, a cambiare il modo di giocare. Capisco che possa sembrare paradossale a chi non è dell'ambiente, ma la mia esperienza personale, in quanto già capitato altre volte in passato, mi insegna che è molto più difficile quello che stiamo facendo quest'anno piuttosto che fare una squadra completamente nuova."