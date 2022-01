Pescara Basket, risoluzione contrattuale di Matteo Caridà

La società Pescara Basket comunica di aver raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del contratto di Matteo Caridà.

L'esterno romano, nelle dieci gare disputate con la casacca biancazzurra, aveva viaggiato alla media di 21,6 punti per partita, di gran lunga miglior realizzatore della squadra e terzo assoluto nel girone abruzzese del campionato di Serie C Gold, scollinando per due volte oltre 30 punti e con un high di 33 punti alla terza giornata con il Magic Basket Chieti, aggiungendo 3,4 rimbalzi, 2,7 recuperi e 2,0 assist per una valutazione di 17,1 in 29,7 minuti di utilizzo medio.

Numeri e prestazioni che hanno attirato l'interesse di diverse squadre di categoria superiore, con la società che ha voluto assecondare le ambizioni dell'atleta per consentirgli di giocarsi le proprie chance in un campionato di più alto livello.

La Pescara Basket ringrazia Matteo Caridà per l'impegno profuso e l'eccellente apporto dato, dentro e fuori dal campo, in maglia biancazzurra, augurandogli le migliori fortune per il futuro già dall'imminente avventura in Serie B.