Neymar elogia Verratti: "E' un genio. Uno dei migliori centrocampisti insieme a Xavi e Iniesta"

La serata di ieri che ha visto il Paris Saint Germain vincere nettamente contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, nella gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League non solo hanno risaltato il grande gol siglato dal francese Mbappè, che ha regalato la vittoria ai suoi compagni di squadra all'ultimo minuto ma soprattutto la prestazione sontuosa di Marco Verratti.

Il campione pescarese, grazie alle sue giocate, ha guidato il centrocampo del PSG. Non sono mancati gli elogi da parte di un altro campione, Neymar, attaccante del club francese e compagno di Verratti, che nel dopo partita si è espresso così:

"Già sapevo che Verratti fosse un giocatore eccellente, ma non mi rendevo conto che fosse così spettacolare. È un genio. È uno dei migliori centrocampisti con cui io abbia giocato, insieme a Xavi Hernández e Iniesta ", le parole del brasiliano.

Anche Achraf Hakimi, terzino destro del PSG, si era espresso alla vigilia della gara contro il Real Madrid sul calciatore di Manoppello:

"Chi mi ha sorpreso di più? Marco Verratti. È normale restare a bocca aperta per Messi, Neymar e Mbappé, ma vedere Verratti in allenamento è incredibile: mantiene la calma anche sotto pressione, è impossibile rubargli palla, Vederlo di persona è un piacere, è uno specchio dentro il quale posso guardare per capire che qui si sta bene".