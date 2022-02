Ecco il derby Club Acquatico Pescara-Pescara Pallanuoto

Un campionato di pallanuoto serie B molto difficile, per tutta una serie di variabili impazzite (leggasi Covid, partite rinviate, allenamenti condizionati)... ma quando arriva il derby, tutto cambia. Club Aquatico Pescara - Pescara Pallanuoto si gioca domani sabato 26 febbraio alle ore 17:00 al Pala-pallanuoto delle Naiadi e di fatto sarò il secondo turno da giocare per entrambe le pescaresi.

Infatti tutte e due hanno giocato la prima (vincendola) due settimane fa, ma poi hanno dovuto rinunciare a scendere in acqua sabato scorso causa Covid e adesso, ecco la "stracittadina". Si tratta di due squadre che sulla carta dovrebbero equivalersi, ciò lascia ipotizzare un match molto combattuto, come d'altro canto è spesso capitato nella storia tra queste due compagini. Il coach del Club Aquatico Paolo Bocchia ritrova a sua disposizione l'organico pressoché completo ma, al di là degli uomini in vasca e delle loro condizioni, a fare la differenza potrebbe essere lo spirito di gruppo, la grinta, ma come in questo caso.

Club Aquatico - Pescara Pallanuoto è la partita di cartello dell'intero raggruppamento 3 della serie B. Il pomeriggio del Pala-pallanuoto sarà davvero intenso, perché ci piace sottolineare che prima del derby, alle ore 15, scenderà il vasca la Swim Action, team "satellite" del Club. La Swim Action farà il suo esordio stagionale nella serie C (campionato interregionale, girone laziale) e affronterà il Frosinone.