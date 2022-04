Pallavolo Montesilvano 3, minivolley gratuito per i bimbi ucraini

Nella giornata di ieri, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Troiano Delfico” a Montesilvano (Pe), hanno preso il via i corsi di minivolley gratuiti per i bambini ucraini organizzati dall’Associazione Sportiva Pallavolo Montesilvano 3.

Così Direttore Sportivo, Cristian Odoardi, organizzatore del progetto di solidarietà: “Nelle ultime settimane sono arrivati molti profughi dall’Ucraina, tra i quali tante bambine e tanti bambini di varie età. La loro vita è cambiata in modo traumatico e velocissimo e si trovano in nuovi ambienti, con nuovi riferimenti, senza forse neppure capirne il perché”. “Come società – continua Odoardi - abbiamo pensato di voler provare a dare a questi bimbi un segnale di “normalità” e magari un motivo per far rinascere un sorriso sui loro volti. Così, da ieri, li abbiamo accolti in palestra, ovviamente in maniera totalmente gratuita, per fare attività sportiva assieme ai nostri atleti del minivolley. I bambini si sono divertiti e hanno subito iniziato un processo di integrazione basato sul gioco grazie alle educatrici e allenatrici, Azzurra e Valeria, e a tutto lo staff della società”.

Lanciata anche la campagna di crowdfunding “Volley e sorrisi per i bimbi ucraini” sulla piattaforma gofundme.com dove sarà possibile raccogliere fondi per l’abbigliamento sportivo e le attrezzature necessarie ai piccoli atleti, nonché per un pulmino che possa agevolare l’arrivo dei bambini in palestra dai vari centri di accoglienza.