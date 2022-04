Basket: Pescara subito in campo per l'infrasettimanale contro l'Unibasket Lanciano

Si torna subito in campo nel campionato di Serie C Gold, con la Pescara Basket che, in occasione del terzo impegno di fase ad orologio, riceverà la visita dell'Unibasket Lanciano.

La squadra guidata dal tecnico pescarese ex biancazzurro Fabio Di Tommaso occupa la quarta posizione in classifica, in coabitazione con il Magic Basket Chieti, a quota 24 punti, frutto di dodici vittorie ed otto sconfitte ottenute alla media di 70,3 punti realizzati e 67,9 subiti.

Uno dei punti principali della squadra frentana, insieme a quella biancazzurra una delle più giovani del torneo, è sicuramente l'esperto pivot serbo Nikola Munjic, miglior realizzatore con 13,0 punti di media, ottimamente coadiuvato dall'esterno Flavio Comollo (12,7) e dall'ala serbo-croata Nikola Lakic (12,5). Completano il quintetto base il playmaker Mattia Balilli (8,7) e la guardia Constantin Maralossou (7,4), mentre dalla panchina escono gli esterni Carlo Muffa (7,3) e Giandomenico Ucci (1,7), il pivot Seraphin Kadjividi (6,9) ed i giovanissimi Ousmane Cissè (0,8), Piermauro Cesarino (0,5), e Youssuf Kamatè, con gli altri under Jacopo Bernabeo, Edoardo Brasile, Christian Corte e Luca Di Fonzo a completare l'organico.

Nei due precedenti di campionato doppio successo dei biancazzurri, che si imposero a Lanciano con il punteggio di 60-68 e tra le mura amiche per 67-61 al termine di due gare dall'andamento praticamente identico, con l'equilibrio a farla da padrone sostanzialmente fino agli istanti decisivi, durante i quali Capitanelli e compagni sono riusciti in entrambe le circostanze a trovare l'allungo decisivo e portare a casa le vittorie.

Palla a due, al PalaBeOne di Via Elettra, mercoledì 6 Aprile alle ore 21.00. Arbitreranno i signori Pratola Marco di Francavilla al Mare (CH) e Di Tommaso Marzia di Pescara.