Aspettando il Giro D'Italia, il programma degli eventi a Pescara

In occasione del Giro D'Italia, dove Pescara sarà assoluta protagonista con la tappa numero 10 che porterà i ciclisti verso Jesi, la città si prepara a questo grande evento con numerose attività ma soprattutto, come annunciato qualche settimana fa dal Sindaco Carlo Masci i monumenti della città di Pescara saranno illuminati di colori rosa, simbolo del Giro d'Italia.

ECCO IL POROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Venerdì 6 maggio - Cinema in rosa nel MediaMuseum (piazza Alessandrini),

ore 10:00 per gli studenti e ore 17:00 per il pubblico, proiezione del film "Il camoscio e il borraccino"

di Gianluca Arcopinto e presentazione del libro “Vito Taccone, il camoscio d’Abruzzo”

dello scrittore e giornalista Federico Falcone, edito da Radici di Gianluca Salustri.

La mattina, ore 10:00, proiezione per le scuole e le associazioni sportive.

Il pomeriggio, ore 17:00, incontro per la cittadinanza e le associazioni sportive.

Sabato 7 maggio, ore 10:00, Sala Consiliare del Comune di Pescara,

la presentazione del libro "A colpi di pedale” di Paolo Reineri

ed edito dall’Editrice Ave (casa editrice dell'Azione cattolica italiana),

sulla storia di Gino Bartali con il collegamento di Gioia Bartali.

La presentazione del libro è a cura dell'Azione Cattolica.

Domenica 8 maggio, ore 9:00, Pedalata in rosa.

Una ciclopasseggiata sul lungofiume aperta a tutti, della lunghezza di 10 km (andata e ritorno) a partire dalla Madonnina,

sulla pista ciclabile.

La giornata è organizzata dalla Uisp Sport per Tutti. Sono attese circa 400 presenze tra famiglie e amatori.

Ai primi 200 iscritti sarà data da borsa giro d’Italia, maglietta e braccialetto.

Nell'ultima settimana, prima del giro, con la città e le vetrine allestite di rosa entra nel vivo il Contest fotografico delle vetrine,

il drink, il piatto e selfie in rosa. I commercianti hanno organizzato lo shopping in rosa a orario continuato, con l'iniziativa "Questa è una vetrina in rosa"

la vetrofania che coinvolgerà tutti i commercianti nell'allestimento delle vetrine in rosa che saluteranno il Giro d'Italia.

Giovedì 12 maggio, ore 21:00 Aurum concerto "solo piano" della musicista Maria Gabriella Castiglione.

Sabato 14 maggio, ore 21:00, Piazza Rinascita Gran Concerto di Jimmy Sax e shopping in rosa

nei negozi allestiti in rosa per accogliere il Giro d'Italia.

Lunedì 16 maggio - GIORNATA DI RIPOSO DEL GIRO -

Alle ore 10:00 Cineteatro Circus incontro dibattito sul tema della sicurezza stradale

con Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, alla presenza degli studenti,

associazioni e istituzioni sportive abruzzesi.

Sarà proiettato il docufilm “Piede a terra” e presentato il libro “Una vita alla Scarponi”.

Presenti anche le forze dell'ordine che si occupano di sicurezza stradale.

Nell'occasione sarà presentato in anteprima anche il libro sul ciclista Dario Cataldo, autore Luigi Milozzi.

Martedì 17 maggio, ore 12:00 circa, con la discesa dei Paracadutisti sulla riviera che porteranno la bandiera di partenza, tra Piazza della Rinascita e Via Nicola Fabrizi, comincerà la 10^ tappa del Giro d'Italia Pescara - Jesi. Dalla mattina sarà attivo il Villaggio Rosa in piazza della Rinascita (ingressi gestiti da RCS) e il Mercato rosa dei gadget del Giro d'Italia, lungo Corso Umberto.

Saranno disponibili le Cartoline della città in rosa, accompagnate da Annullo filatelico della città di Pescara a Piazza della Rinascita.