Sarà la Feralpisalò l'avversario del Pescara nel primo turno dei play-off Nazionali di Serie C.

I biancazzurri di Luciano Zauri, dopo i due pareggi interni contro Carrarese e Gubbio (entrambi per 2-2) scenderanno nuovamente in campo domenica 8 maggio per la gara d'andata (all'Adriatico con orario ancora da decidere) mentre match di ritorno si giocherà giovedì 12 maggio . Entrambe le gara saranno senza tempi supplementari.