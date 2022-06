Europei di Calcio non vedenti, l'Italia chiude al quinto posto si qualifica ai Mondiali

Agli Europei di calcio a 5 non vedenti, l'Italia batte (3-1) la Polonia e chiude il torneo al quinto posto staccando il pass per i Mondiali che si disputeranno ad agosto 2023 in Inghilterra. A Città Sant'Angelo (Pescara) la gara viene decisa ancora una volta il solito Paul Iyobo, autentico trascinatore degli azzurri. Il bomber della Nazionale segna una tripletta (due gol nel primo tempo e uno nella ripresa), salendo in testa alla classifica cannonieri dell'Europeo con 11 reti.

Traguardo storico per i ragazzi ct Michele Pugliese che portano l'Italia ai Mondiali per la prima volta nella storia. "E' un risultato molto positivo", le parole del presidente della Fispic Sandro Di Girolamo, "con un pizzico di fortuna potevano tranquillamente chiudere l'Europeo tra le prime quattro. Comunque, possiamo ritenerci soddisfatti per aver tenuto testa a Francia e Turchia (l'Italia ha perso con entrambe di misura, ndr), le due finaliste che erano inserite nel nostro girone. Faccio i complimenti allo staff tecnico e ai calciatori che hanno creato un bel gruppo. Siamo cresciuti tanto e possiamo guardare al futuro con grande ottimismo".

Domani, venerdì 17 giugno, alle ore 15 andrà in scena la finale per il 3°/4° posto tra I'Inghilterra e Germania, mentre alle 17,30 Francia e Turchia si sfideranno nella finalissima che decreterà la squadra campione d'Europa.

Le gare saranno trasmesse diretta su RaiSport e sulle pagine Facebook della Fispic, di Euro Blind Football 2022 e sul canale YouTube dell'IBSA.

I RISULTATI DI OGGI (giovedì 15 giugno)

Spagna-Repubblica Ceca 2-1

Grecia-Romania 2-2

Italia-Polonia 3-1

PROSSIME GARE (venerdì 17 giugno)

Finale 3°/4° posto Inghilterra-Germania (ore 15)

Finalissima 1°/2° posto Francia-Turchia (ore 17,30)

La Nazionale italiana: Andrea Chellini (portiere), Riccardo Locatelli (portiere), Marco Mongelli, Brian Andres Ramirez Mosquera, Sebastiano Gravina, Damiano Giunta, Valerio Arancio Febbo, Paul Iyobo, Francesco Cavallotto e Giuseppe Catarinella.

Staff: Tecnico Nazionale Michele Pugliese, allenatore Giovanni Avallone, Guida all'attacco Giancarlo Bruni, Preparatore atletico Maurizio Di Silvestro, Preparatore dei portieri Matteo Bonavolontà, Medico Luigi Gatta e Fisioterapista Vito De Biasio.

Le gare si giocano al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo (Pescara), centro sportivo del Pescara Calcio.