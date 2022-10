Pianella - Penne, il derby vinto dagli ospiti

Tante occasioni nel secondo tempo, ma il vantaggio nella prima fase di gioco (con Di Domizio) porta a Penne i tre punti del derby con il Pianella nel turno di ieri del campionato di Promozione.

Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di mister Contini: “Partita persa dopo un gol loro su punizione nel primo tempo – dice il tecnico - credo che oggi non abbiamo approcciato al meglio il match. Secondo tempo meglio con grossa mole di gioco con varie occasioni tra cui Rosini che non è riuscito a mettere dentro il gol del pareggio su gran palla di Pretara. Dispiace per la partita persa che meritava di essere pareggiata; una sconfitta che evidenzia che c’è da lavorare e dare di più. La rabbia di oggi – conclude - va trasformata in energia positiva in vista della prossima gara a Spoltore; questo significa una settimana di lavoro sodo per conquistare punti”.

Domenica23 ottobre infatti il Pianella Calcio incontra l’Elicese sul campo neutro di Spoltore.