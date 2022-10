Grande risposta dei cittadini alla visita della Caserma dei Vigili del Fuoco

Grande è stata la risposta della cittadinanza all'invito dei Vigili del Fuoco, che in occasione della IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ha consentito a piccoli e grandi di visitare, nelle giornate di sabato e domenica, la sede centrale del Comando di Pescara. Gli ospiti della manifestazione hanno avuto modo di vedere da vicino ciò che i Vigili del Fuoco fanno quotidianamente per la sicurezza del territorio.

In collaborazione con la Sezione di Pescara dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, oltre ha predisporre una esposizione di mezzi e attrezzature di soccorso, opportunamente descritte nell'occasione dal personale operativo presente, ha predisposto la ormai nota "Pompieropoli", allestimento ludico che ha permesso ai più piccoli, con elmetto in testa di spegnere un piccolo incendio, di salire la scaletta o scendere dal palo dei Pompieri.