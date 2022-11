Pescara, altro colpo in trasferta

Il Pescara vince ancora: centra la sua quinta vittoria di fila, conserva il secondo posto e mantiene il distacco di 3 punti dalla capolista Catanzaro (prossima avversaria, domenica 27 novembre, all’Adriatico Giovanni Cornacchia).

Lunedì sera di campionato dal sapore dolce per i biancazzurri che battono con il punteggio di 3-2 la Turris e danno seguito alla brillante serie di risultati positivi in Serie C girone C.

Per la squadra di Alberto Colombo segnano Brosco, nel primo tempo al 21′, Mora al 16′ della ripresa e Gyabuaa al 3′ di recupero. Per i ‘corallini’ padroni di casa autorete di Cuppone al 45′ del secondo tempo (rete del momentaneo 1-2) e realizzazione di Ercolano proprio allo scadere per il definitivo 2-3.

Gara sempre intensa e combattuta in terra campana, bravi Mora e compagni a mettere in campo la giusta determinazione e una buona qualità di gioco, componenti sempre essenziali per l’efficacia nei risultati.

Alla fine del match festa grande per tutto il gruppo di mister Colombo con i tifosi biancazzurri al seguito.

Foto dalla diretta televisiva su Rai Sport