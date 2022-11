Verso Pescara-Catanzaro: Curva Sud assegnata ai tifosi ospiti

Domenica 27 novembre alle ore 17:30 Pescara e Catanzaro scenderanno in campo. Sarà la partitissima della 15° giornata del campionato di Serie C del Girone C, dato che i calabresi sono al primo posto in classifica con i biancazzurri ad inseguire la squadra allenata da Vincenzo Vivarini con soli 3 punti di distanza.

Questa mattina il G.O.S si è riunito per valutare le misure di sicurezza da adottare ai tifosi del Catanzaro, lasciando l'intera Curva Sud dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara.

Salgono a 1.500 i biglietti messi a disposizione della tifoseria giallorossa in occasione della partita Pescara-Catanzaro in programma domenica allo stadio “Adriatico”. -si legge nel comunicato diramato dal Catanzaro-Si aggiungono infatti altri 778 tagliandi ai 722 già staccati. La società abruzzese ha destinato agli ospiti l’intera Curva Sud, settore per il quale sarà possibile acquistare i nuovi biglietti e nel quale saranno indirizzati anche i tifosi che hanno già acquistato il tagliando per il “Settore Ospiti”. I tifosi giallorossi che hanno invece acquistato biglietti per altri settori dello stadio sono invitati ad annullarli e ad acquistarli per il settore Curva Sud. Si tratta di una particolare dimostrazione di sensibilità nei confronti dei sostenitori del Catanzaro da parte dei responsabili delle Forze dell’Ordine e del Gos di Pescara, che hanno effettuato per la prima volta questa deroga, e ai quali va il ringraziamento della società giallorossa. La vendita dei 778 nuovi tagliandi partirà nelle prime ore di questo pomeriggio.

Insomma Pescara-Catanzaro non sarà soltanto uno spettacolo in campo ma anche e soprattutto sugli spalti dell'Adriatico.