Promozione Girone B, riprende il campionato

Finita la sosta natalizia, è ripreso anche il campionato di Promozione e nel Girone B il Pianella riparte con una sconfitta per 1-0 in trasferta a Mosciano.

Padroni in casa in 10 quasi da inizio gara, un gol subìto a sei minuti dalla fine e una punizione uscita a lato di poco: un peccato per i ragazzi del Pescarese.

Per la squadra di mister Contini è necessario fare punti e riprendere il cammino verso la salvezza: “La sconfitta è venuto contro una squadra molto forte – dichiara il mister – rivoluzionata dopo il mercato di riparazione; otto nuovi giocatori di categoria superiore stranieri e fuori regione; hanno preso un tecnico che, fino allo scorso anno, allenava in D. Per noi è stato un vero peccato perché, con loro in 10 sin da subito, potevano dare qualcosa in più; una partita che ci poteva veder portare a casa almeno un punto ma non è andata così”.

Ora è necessario guardare avanti: domenica 15 gennaio alle 14,30 a Pianella arriva il Piano della Lente per un’altra importante sfida salvezza.