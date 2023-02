‘Ecotrail dell’Osservanza’, domenica l’appuntamento

Aspettando la Notturna Toccolana già calendarizzata per il 15 luglio, una nuova esperienza organizzativa attende la Tocco Runner il prossimo 12 febbraio con lo svolgimento dell’Ecotrail dell’Osservanza.

Sarà proprio la vivacità e la passione del sodalizio podistico di Tocco da Casauria presieduto da Gianluca Crisante il comune denominatore di questo appuntamento con il trail podistico che darà il miglior risalto alla location del convento francescano di Santa Maria del Paradiso dove si concentreranno la logistica, il ritrovo (alle 8:30), la partenza (alle 10:00) e l’arrivo di questa prima edizione sulla distanza di 10 chilometri con 490 metri di dislivello.

“L’Ecotrail dell’Osservanza – spiega Gianluca Crisante – lo realizziamo in un posto dove noi siamo cresciuti e che in passato ospitava un collegio serafico ed è attualmente gestito da una cooperativa onlus. Questo trail è il seguito di quanto facevamo in passato con il trail del cinghiale che si partiva dal campo sportivo fino ad alta montagna. Ai primi 150 iscritti garantiremo il pacco gara che contempla uno zainetto da Trail, un capo tecnico e una medaglia in legno artistica, senza dimenticare le premiazioni che saranno il momento più bello di tutta la giornata nel chiostro del convento, nell’intento di lasciare un bel ricordo di questo scenario e di tutta la manifestazione nel suo complesso”.

Il costo dell’iscrizione è di 15 euro, a questo link tutte le informazioni per la procedura https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=128