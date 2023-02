L’Abruzzo alla Bit di Milano in sinergia con le Camere di Commercio

Ben 360 metri quadri di stand per ospitare 34 operatori turistici e 15 momenti di approfondimento su varie tematiche legate alla promozione del territorio. Sono i numeri della presenza abruzzese alla BIT di Milano, la Borsa internazionale del Turismo, che aprirà i battenti domenica 12 per chiudere martedì 14.

A Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, l’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario, affiancato dalla presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone, e da Tosca Chersich della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in rappresentanza del presidente Gennaro Strever, impossibilitato ad intervenire, ha presentato alla stampa gli eventi che caratterizzeranno la presenza dell’Abruzzo alla più importante manifestazione fieristica italiana dedicata al turismo.

La Regione Abruzzo, in particolare, sarà protagonista di due eventi: quello d’apertura di domenica 12, in programma a partire dalle ore 11.00, denominato “Abruzzo, c’è molto più di quello che immagini” insieme alla Camera di Commercio Cheti-Pescara ed alla Camera di Commercio Gran Sasso mentre lunedì 13, con inizio alle ore 12.00, avrà luogo l’evento dedicato al Giro d’Italia 2023 di ciclismo che, come noto, prenderà il via proprio dall’Abruzzo con il prologo a cronometro Fossacesia-Ortona lungo la Costa dei Trabocchi. Peraltro, anche la seconda tappa, Teramo-San Salvo parlerà abruzzese mentre la terza, con arrivo a Melfi, partirà da Vasto. Anche la settima tappa, con arrivo in quota a Campo Imperatore, sarà una vetrina importante per il turismo abruzzese.

“L’Abruzzo, dopo la partecipazione alla BIT dello scorso anno, che si è svolta ad aprile ed è stata quella della ripartenza – ha spiegato D’Amario – non si presenta come Regione ma come sistema Abruzzo, forte della sinergia virtuosa che abbiamo promosso con le Camere di Commercio. Una collaborazione che ha favorito la presenza nello stand Abruzzo di un cospicuo numero di operatori privati. Anzi a rispondere alla manifestazione di interesse per partecipare alla BIT sono stati davvero in tanti, molti di più di quelli che parteciperanno, mentre, negli anni scorsi – ha proseguito l’assessore – per riempire lo stand si contava principalmente sulla presenza degli enti locali, che, comunque, non mancheranno neanche in questa edizione. In ogni caso anche la loro sarà una presenza qualificata”.

Per l’evento dedicato alla Grande Partenza del Giro d’Italia 2023 è prevista la presenza del due volte campione del mondo di ciclismo su strada, Gianni Bugno, e del direttore della corsa rosa, Mauro Vegni, mentre si attende a momenti la conferma della presenza di un altro grande campione di ciclismo, anch'egli in passato capace di imporsi nella classifica finale del Giro d’Italia.

“E’ chiaro che l’obiettivo primario – ha sottolineato l’assessore D’Amario – sarà quello di promuovere al meglio l’immagine di un territorio che ha tutte le caratteristiche per attrarre un turismo “lento” che preferisce godere di un’offerta varia, multiforme ed eco-sostenibile, sia in termini paesaggistici che in termini di esperienze da condividere e di scenari da scoprire. Inoltre, non meno importante – ha continuato - la scelta di puntare su una rinnovata veste grafica che esalta l’offerta turistica dell’Abruzzo anche grazie al sito istituzionale www.abruzzoturismo.it, ad una più accattivante e riconoscibile depliantistica legata ai tradizionali punti di forza del territorio abruzzese. Tutto questo, - ha aggiunto l’assessore – senza dimenticare che la Regione Abruzzo, nella nuova programmazione dei fondi FESR 2021-27, ha a disposizione oltre 80 milioni di euro per il rilancio del solo comparto turistico. In questo ambito, - ha concluso - oltre a promozione e marketing del territorio urbano e della aree interne, ci sono risorse e condizioni per far decollare finalmente l’Abruzzo Film Commission entro il 2023”.