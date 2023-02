Pescara: Colombo verso l'esonero. Torna Zeman

Per il Pescara è notte fonda dopo la bruttissima sconfitta patita contro l'Audace Cerignola allo stadio Monterisi. Ai pugliesi basta una rete di Capomaggio a decidere la partita. La sconfitta di oggi diventa fatale per il tecnico dei biancazzurri Alberto Colombo, ormai vicino all'esonero.

A sostituirlo sarà Zdenek Zeman, già allenatore del Pescara nelle stagioni 2011-12 (culminata con la promozione in Serie A dopo 19 anni di assenza) ed il 2017-18 (subentrando nella massima serie al tecnico Oddo per poi essere esonerato nel marzo del 2018 dopo il k.o. esterno di Cittadella). Il boemo firmerà un contratto sino a giugno 2023 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B.