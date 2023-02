Pescara Calcio: niente esonero, Colombo si dimette

Niente esonero ma dimissioni: Alberto Colombo si conferma anche in questo caso un Signore. Il k.o. di ieri del Pescara sul campo del Cerignola (1-0) ha certificato la fine dell'avventura dell'ormai ex tecnico biancazzurro in Abruzzo.

Dunque manca solo l'ufficialità per il ritorno di Zdenek Zeman, il terzo dopo le esperienze delle 2011-12 e 2017-18. Il boemo firmerà un contratto che lo legherà sino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Per quanto riguarda Colombo, a Rete8, ha ringraziato il presidente Daniele Sebastiani ed il Direttore Sportivo Daniele Delli Carri: