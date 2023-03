False fatturazioni, assolto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani

La Procura di Napoli ha assolto il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani per le false fatturazioni, nella gestione dei rapporti fra i club e gli agenti dei calciatori, commessi tra il 2009 e il 2014. nella gestione dei rapporti fra i club e gli agenti dei calciatori, commessi tra il 2009 e il 2014.

Oltre Sebastiani sono stati prosciolti anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito (Presidente della Lazio), l'Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani, l'ex Presidente della Fiorentina Andrea della Valle e Luca Campedelli, ex presidente del Chievo-Verona.

Assolto anche l'ex calciatore del Napoli Lavezzi. Unico condannato è Alessandro Moggi, figlio di Luciano dell'ex dirigente della Juventus. Per Moggi Jr un anno, pena sospesa, per non aver contabilizzato una fattura relativa a una consulenza per la cessione di Lavezzi. Secondo il Giudice, dott. Sandro Ciampaglia della Settima Sezione Penale del Tribunale di Napoli, gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste.