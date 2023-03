Collettivo Zona Fucsia, sit-in in piazza Sacro Cuore il 4 marzo

Il 4 marzo alle ore 11 presso Piazza Sacro Cuore si terrà il sit in per aderire allo Sciopero Globale Transfemminista dell’8 marzo, organizzato dal Collettivo Zona Fucsia e da tantissime altre realtà associative, sindacali, politiche, partitiche del territorio pescarese e regionale.

"Mai come quest’anno per noi è fondamentale manifestare e mostrare la nostra indignazione sul mancato rispetto delle tematiche di genere a livello regionale, nazionale e globale. La violenza di genere, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, la povertà e la precarietà: viviamo in un mondo di crisi continue che non sono emergenze, ma segnali evidenti di un sistema che si sta sgretolando, che ci costringe a vite insostenibili e che vorrebbe chiuderci nell’isolamento e nell’impotenza.

Manifestiamo chiedendo:

La difesa e il miglioramento della Legge 194 e per una sua piena applicazione;



Contro l'obiezione di coscienza quando inficia il diritto di autodeterminazione delle donne;

Affinché il nostro Paese possa realmente guardare a paesi come la Spagna, dove è stato appena approvata la Ley Trans;

Per la fine di tutte le guerre e conclusione della pratica patriarcale che prevede la guerra come unica risoluzione dei conflitti;

Affinché le amministrazioni locali non interferiscano con la libertà e l’autodeterminazione delle donne attraverso delibere inaccettabili quali piantumazioni di alberi per i bambini mai nati o "cimiteri dei feti";



Per avere maggior sostegno ai consultori come nodi territoriali di salute familiare e di quartiere;



Affinché ci sia un totale riconoscimento della differenza tra leadership femminile e leadership femminista: perché c’è estremo bisogno di più donne ai posti di comando, ma le vogliamo transfemministe, dalla parte delle categorie più vulnerabili e delle minoranze;

Per chiedere la fine del sostegno economico alla cosiddetta guardia costiera libica, parità legale e reale degli stranieri residenti in Italia sul fronte lavorativo, abitativo e sociale;

Sostituzione dello ius sanguinis con il più democratico ius soli;

Per progettare le città a misura di donne, a misura di bambin*, ampliare, rendendolo il più possibile economico il sistema di trasporto pubblico, aumentare i parchi pubblici e gli orti urbani, apertura serale delle scuole per il Lifelong learning per adult* e anzian*.

Per sostanziale aumento degli spazi pubblici aggregativi (centri sociali per giovani, consigli di quartiere, ludoteche, case delle donne…) fondamentali per ricostruire un tessuto sociale attualmente composto solo di sfiducia, pregiudizi, paura;



Per avere una educazione sessuale e sentimentale a scuola, garanzia della carriera alias per chiunque ne faccia richiesta, moltiplicazione delle cattedre di studi di genere nelle università;

Per richiedere la presenza di caselle no-binary e linguaggio inclusivo in tutta la modulistica degli enti pubblici e privati;

Lavoro e autodeterminazione della donna diritto alla parità salariale e costruzione della carriera, riconoscimento della maternità nel calcolo pensionistico;

Per sostenere le donne iraniane ed afghane perché la loro lotta per conquistare e riconquistare diritti negati, perché la loro battaglia per la vita e la libertà è anche la nostra lotta."

Ci vediamo quindi il 4 Marzo alle ore 11 presso Piazza Sacro Cuore di Pescara per manifestare insieme per i diritti di tutti*

ADESIONI:



SPI CGIL

CGIL PESCARA

ARTICOLO UNO - PESCARA

ANPI PESCARA

GIOVANI DEMOCRATICI ABRUZZO

CENTRO ANTIVIOLENZA DONN.è CENTRO ANTIVIOLENZA NON SEI SOLA

CAM ITINERE ARCI PESCARA RADIO CITTA' PESCARA - POPOLARE NETWOR PRESENZA FEMMINISTA UDI PESCARA CASA ARCOBALENO JONATHAN - DIRITTI IN MOVIMENTO ASSOCIAZIONE I SALOTTI ASS. OLTRE IL PONTE SINISTRA ITALIANA ABRUZZO MAZI - ARCIGAY PESCARA CIRCOLO ARCI CFU PAS - PARTECIPAZIONE ATTIVA STUDENTESCA ALIBI COALIZIONE CIVICA PER PESCARA POSSIBILE - ABRUZZO FORMICA VIOLA ARTERIE THEATER SPAZIO MATTA LIBRERIA PRIMO MORONI - MOVIMENTAZIONI APS