A Manoppello installati nuovi impianti di pubblica illuminazione

Con l'installazione delle lampade a Led a basso consumo energetico, su oltre dieci strade e traverse del territorio comunale per un importo totale di 70 mila euro, sono in corso a Manoppello i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

Gli interventi, finanziati dallo Stato e previsti nella Legge 160/2019, sono parte di un più ampio progetto che ha visto nei mesi e negli anni scorsi l'ampliamento di reti già esistenti, il potenziamento della pubblica illuminazione e l'installazione di nuovi impianti a risparmio energetico.

Al termine dell'intervento saranno in funzione 150 nuovi lampioni stradali con luci al LED ad alta efficienza energetica, tutti dotati di orologio astronomico che gestisce automaticamente le fasce orarie di accensione e spegnimento.

"Proseguono gli interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale – hanno spiegato il primo cittadino Giorgio De Luca e l'assessore alla Pubblica Illuminazione Maria Esposito – che assicureranno una migliore vivibilità delle aree interessate, sia per in tema di percorribilità stradale che per la sicurezza dei cittadini".

Le strade interessate dai lavori di miglioramento e ammodernamento della rete di pubblica illuminazione, che termineranno nei prossimi giorni, sono: via Luxembourg, via Penne, via Chieti, via Lanciano, via D'Annunzio, via Matteotti, il tratto della Statale Tiburtina Valeria che collega via Aldo Moro a Ponte Calabrese e le strade che vanno da contrada Pozzo alla ex S.S. 539, da fonte Leone fino a contrada Carpelle, dal Vallone a contrada Pozzo.