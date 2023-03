Pescara-Juve Stabia, Zeman: "Spero che i ragazzi abbiamo voglia di fare"

Comincerà domani la terza avventura di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara. Allo stadio Adriatico (ore 14:30) arriverà la Juve Stabia di Sandro Pochesci, reduce da un solo punto nelle ultima 5 gare (1 pareggio e 4 sconfitte). Così il tecnico boemo alla vigilia del match contro i campani:

"Spero che i ragazzi vogliano fare. In questi 4 giorni lo hanno dimostrato che hanno voglia di migliorarsi e questa è la prima cosa importante. Bisogna giocare più da squadra-ha continuato il boemo-sono ragazzi che hanno talento ma ognuno di loro vuole fare da solo e da solo non si arriva da nessuna parte. Spero di spiegare cosa significhi giocare assieme e collaborare sia nella fase offensiva che difensiva.

Troppi esterni? "Appunto perché sono tanti le scelte vanno fatte in settimana in settimana. Gli esterni che abbiamo solo validi ma il problema è scegliere quei due giusti per ogni partita. Mesik e Delle Monache? Sono due ragazzi che mi piacciono ma se dovessero giocare domani è un'altra cosa. Io vorrei impegnarli ma non so se sia il tempo giusto perché vorrei andare sulla base che c'era prima cercando di dare altri concetti.

La Juve Stabia? "Per me è una buona squadra, per la maggior parte del campionato è sempre stata dietro al Pescara. Gli ultimi risultati sono un po' peggio del Pescara ma non più di tanto. Lescano sulla bilancia sta bene, forse prima stava male. Oggi sta bene, è un giocatore che ha certe caratteristiche e bisognerà farle sfruttare al meglio. Lescano lo conosco da quando giocava nella Sicula Leonzio, anche perché Bucaro, il mio collaboratore, lo ha allenato. E' normale che ci aspettiamo più di quello che possa dare e spero che dia ancora di più. La formazione la darò solo ai giocatori, non voglio sbilanciarmi. Il problema è avere ben 6 diffidati e andranno gestiti per vedere in futuro quale 11 schierare.

Palmiero? "Ha delle caratteristiche ed in questa squadra deve fare il regista. Abbiamo altri giocatori che possono ricoprire quel ruolo ma andranno valutati. Penso che lui sia rimasto male per non aver reso quello che poteva e penso voglia rifarsi. Anche Aloi e Rafia possano ricoprire quel ruolo, alla Juve mi risulta che lo facevano giocare come regista.

Rafia lo vedo più mezz'ala o mediano. A Foggia Merola fece bene con me nella seconda parte del campionato mentre gli esterni possono giocare con tutti i centravanti."