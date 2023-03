E’ in programma domenica 5 marzo, a partire dalle ore 9,45 presso l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, l’incontro pubblico dal titolo “Mettiamo il bullismo in off side“.

Ad organizzare l’appuntamento, aperto ad atleti, dirigenti, genitori e rappresentanti delle istituzioni, è l’Asd Villa 2015 nell’ambito del progetto “Tutela dei minori” della Figc per prevenire e combattere bullismo e cyberbullismo.

Previsti gli interventi di Silvio Leombruno (presidente Asd Villa 2015), Irene La Fratta (psicologa dello sport), Roberto La Selva (direttore sportivo Asd Villa 2015), Gianluca Rutolo (presidente Associazione Italiana Arbitri-Sezione di Chieti e social media manager), Davide Di Sciullo (comandante Carabinieri Francavilla al Mare), Williams Marinelli (assessore allo Sport Comune di Francavilla al Mare), Maria Concetta Falivene (garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Abruzzo), Emidio Sabatini (coordinatore Settore Giovanile e Scolastico Abruzzo) e Piera Liberati (delegata Settore Giovanile e Scolastico Abruzzo).