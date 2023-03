Alla notizia che alcuni operai stavano procedendo all’abbattimento dei pini esistenti intorno al fabbricato del Circolo Canottieri, la Sezione Italia Nostra “L. Gorgoni” di Pescara e la Sezione Archeoclub hanno subito inviato una PEC al Sindaco di Pescara, agli Assessori Comunali al Patrimonio e ai Lavori Pubblici, alla Soprintendenza ABAP Chieti-Pescara, al Gruppo Provinciale e alla Stazione locale dei Carabinieri Forestali, chiedendo il blocco immediato dei lavori.

L’intervento dei cittadini e delle cittadine ha bloccato provvisoriamente l’abbattimento. Infatti esso si stava eseguendo addirittura in contrasto con le disposizioni del Comune stesso che vietano l’intervento nel periodo compreso tra marzo e luglio. Ciò che si chiede con la PECnon è una semplice sospensione, bensì la rielaborazione progettualeche preveda espressamente una diversa soluzioneper le aree esterne al Circolo Canottieri, tale da salvaguardare l’importante patrimonio arboreo ivi esistente.

TESTO INTEGRALE DELLA PEC INVIATA A: SINDACO DI PESCARA, ASSESSORI COMUNALI AL PATRIMONIO E AI LAVORI PUBBLICI, SOVRINTENDENZA ABAP CH-PE, GRUPPO PROVINCIALE E STAZIONE LOCALE CARABINIERI FORESTALI:

SALVIAMO GLI ALBERI DEI CANOTTIERI!

Apprendiamo che stanno abbattendo i pini esistenti intorno al fabbricato del circolo canottieri a Pescara.

SI RICHIEDE IL BLOCCO IMMEDIATO DEI LAVORI PER VALUTARE UNA DIVERSA SOLUZOIONE PER LE AREE ESTERNE CHE SALVAGUARDI IL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE.

La sezione di Italia Nostra e l’Archeoclub di Pescara hanno accolto con favore la notizia del recupero dell’edificio sede del circolo canottieri “La Pescara” a cura della Soprintendenza ABAP Chieti- Pescara. Certo si tratta di rimettere in valore un pezzo della città del’900 che in tante altre parti è minacciata. Importante sarà anche la possibilità di ripensare urbanisticamente l’intera zona coordinando l’intervento con quello già programmato per l’area Rampigna in cui, archeologia, storia ed affaccio della città sul fiume possano trovare risposta nel grande parco da estendere nel tempo all’intera area che fu della fortezza.

Tuttavia dobbiamo esprimere fermo dissenso sulla sistemazione esterna così come progettata che prevede l’abbattimento del consistente gruppo di pini che si è formato tra l’edificio ed il fiume. Si legge che l’abbattimento sarebbe finalizzato a restituire al fabbricato il rapporto col fiume secondo la situazione originaria.

Quei pini non vanno abbattuti invece per delle importanti ragioni:

-Essi, adulti di diversi decenni, fanno parte della storia del luogo da più di cinquanta anni e si integrano armoniosamente con i filari retrostanti, componendo una macchia che anzi andrebbe incrementata. Sono frutto di una scelta consapevole di ulteriore attrezzatura di un luogo di sport e tempo libero.

-Ogni abbattimento di albero adulto a Pescara contribuisce a depauperarne il patrimonio

- Dalle foto d’epoca si vede che l’area originariamente era tutta spoglia di vegetazione; ma questo è tipico di un luogo oggetto di recenti interventi, sostitutivi delle destinazioni precedenti e non ancora investiti da una progettazione urbana: in quelle foto si documenta soltanto la continua trasformazione del luogo lungo tutto il secolo scorso ; la assenza di alberi non è in alcun modo una scelta progettuale dell’epoca.

Il contesto è mutato radicalmente: si pensi alla viabilità di golena, ai parcheggi, ai locali della questura, alla recinzione dell’ex campo Rampigna, all’asse attrezzato di fronte; altri sono i detrattori che, in un progetto ampio devono trovare risarcimento urbano.

Italia Nostra Pescara e Archeoclub indirizzano un accorato appello alla Soprintendenza e all’Amministrazione comunale perché si eviti un taglio di alberi adulti che costituisce un danno per la città e non è Indispensabile per il restauro del fabbricato.

SOSPENDETE I LAVORI E CONSIDERIAMO LE ALTERNATIVE AL TAGLIO.

La Sezione “L. Gorgoni” di Italia Nostra Pescara

La Sezione Archeoclub di Pescara

Foto da catalogo.beniculturali.it