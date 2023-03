Al via la Rassegna 'CinemAmbiente 2023'

Mercoledì 8 marzo alle ore 20:45 al Cineteatro Massimo di Pescara, avrà inizio la Rassegna CinemAmbiente 2023. Il progetto è promosso e organizzato dallaFondazione Pescarabruzzo, dall’associazione Scuola, Cultura ed Arte “Fulvio Luciani” (AsSCA) e dal Pescara Cityplex impegnati a far conoscere e divulgare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per controllare e combattere i cambiamenti climatici e facilitare il raggiungimento dei suoi obiettivi entro il 2030. L’iniziativa è patrocinata dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.

La selezione di film sulla sostenibilità ambientale scelti per la rassegna CinemAmbiente sono:

8 MARZO ore 20:45

Just eatit. A food waste story - Mangialo e basta. Una storia di spreco alimentare

(Canada, 2014, 75’, presentato al festival CinemAmbiente di Torino nel 2018).

Il documentario narra l’esperimento di una coppia canadeseche si nutre di cibo raccolto nella spazzatura e in contenitoricon cibo da eliminare presso supermercati: confezioniscadute o vicino alla scadenza, danneggiate, etichette noncorrettamente, etc. Sopravviveranno? Uno sguardo divertitoe divertente per trattare un serio argomento. Un esperimento per denunciare lo spreco di cibo, che finisce in discarica per il 40% determinando un grave problema ambientale, economico e morale.

Il film è coerente in particolare con gli obiettivi 11 e 12 dell’Agenda 2030 e viene proposto per la Giornata Nazionale Contro lo spreco alimentare, 5 febbraio.

29 MARZO ore 20:45

The great green wall - Grande muraglia verde

(Gran Bretagna, 2019, 92’, presentato al Festival CinemAmbiente 2020)

Documentario che vibra di speranza, l’Africa Dream che sifa musica e immagine. Grazie a un produttore da sempreattento alla causa ambientale e alla passione della musicistamaliana Inna Mofija, diviene una realtà vivibile il sognodella muraglia verde, progetto avviato fin dal 2009 dall’UnionePanafricana e oggi sostenuto anche dalle NazioniUnite e dalla Banca Mondiale. Un Muro di alberi, da Dakara Gibuti, un muro opposto ad ogni altro perché fatto direaltà viva, come è un albero: una barriera contro la carestia, la desertificazione, i mutamenti climatici.

Il film, che ha ottenuto più di 50 premi in giro per il mondo, è coerente in particolare con gli obiettivi 11, 13 e 15 e viene proposto in occasione della Giornata internazionale della foresta, 21 marzo.

26 APRILE ore 20:45

Legacy - Eredità

(Francia, 100’, Premio speciale Movies Save the Planet al Festival CinemaAmbiente 2020)

Dodici anni dopo il suo primo film rivelazione Home, ilfotografo YannArthus-Bertrand mostra un pianeta semprepiù sofferente: l’umanità disorientata ha mentito a sé stessaper decenni, incapace e non disposta a prendere sul seriola minaccia che sta affrontando. Oggi nessuno può ignorarela catastrofe ecologicain corso. Nella sua ricerca di trasformare,dominare, deviare l’energia, l’essere umano haalterato l’ordine naturale delle cose. È in gioco la stessasopravvivenza sulla terra e ne siamo tutti responsabili.

YannArthus-Bertrand ci offre la sua eredità, che è ancora lanostra. Legacy ci fornisce le ragioni e il coraggio per affrontarequesta verità.

Il film è coerente in particolare con gli obiettivi 3,12,13 e 15dell’agenda 2030 e viene proposto in occasione della Giornata Mondiale della Terra – Earth-day, 22 aprile.

3 MAGGIO ore 20:45

Intrecci etici - La rivoluzione della moda sostenibile in Italia

(Italia, 56’, presentato al Festival CinemAmbiente 2021)

La moda è una delle industrie più inquinanti al mondo ed èun problema collettivo. A questo settore si attribuisce il 20%dello spreco globale di acqua, alte emissioni di CO2e non solo, l’85% dei vestiti finisce in discarica, mentre solol’1% viene riciclato. Per non parlare dei prezzi bassi del FastFashion, dietro i quali si nascondono salari non equi e lamancanza di regolamentazioni a tutela dei lavoratori. Attraversonumerose testimonianze, il documentario raccontacome in Italia sia in atto una rivoluzione per rendere il settoremoda più sostenibile ed etico, a partire da un cambio dellestrategie produttive. Una trasformazione totale di paradigmache coinvolge in primis ognuno di noi, in quanto consumatori,nelle nostre scelte quotidiane.

Il film è coerente in particolare con l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 su consumo e produzione responsabili.

Ogni film sarà preceduto da un breve dibattito sulla tematica della serata. Per gli studenti sono aperte le prenotazioni allematinée a loro dedicate scrivendo all’indirizzo: info@pescaracityplex.it.

Biglietto d’ingresso €3.